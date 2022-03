https://it.sputniknews.com/20220310/al-via-a-milano-la-sperimentazione-del-vaccino-contro-linfarto-15535694.html

Al via a Milano la sperimentazione del “vaccino” contro l’infarto

Il farmaco servirà a ridurre un fattore di rischio dimezzando i livelli di colesterolo cattivo. Lo studio coinvolgerà 10mila pazienti in tutto il mondo. 10.03.2022, Sputnik Italia

Si presenta come una svolta epocale nella cura delle malattie cardiovascolari. È il farmaco di Novartis che è stato definito un “vaccino” proprio per la sua capacità di ridurre i rischi di un infarto dimezzando uno dei principali fattori, il colesterolo cattivo.E anche in Italia ci sarà la sperimentazione, che nel mondo coinvolgerà 10mila pazienti.Il farmaco Inclisiran è stato definito il “futuro vaccino” contro l’infarto dal padre della cardiologia moderna Eugene Brauwnwal.Il fattore LDL-CIl nuovo farmaco di Novartis prevede la somministrazione soltanto due volte l’anno.Secondo il direttore del Dipartimento di Cardiologia Critica e Riabilitativa Monzino, Piergiuseppe Agostoni, è noto che “l'LDL-C giochi un ruolo chiave nello sviluppo e la progressione delle malattie cardiovascolari e aterosclerotiche ed è dimostrato che, abbassandone i livelli nel sangue, si ottiene una riduzione della loro incidenza e della mortalità”.Per questo il farmaco Inclisiran ha una grande importanza e forti sono le attese per la sperimentazione.L’effetto di dimezzamento del colesterolo cattivo è ancora più importante nei soggetti più a rischio, come chi ha già sperimentato nella sua storia un evento cardiovascolare (infarto e ictus).

