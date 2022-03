https://it.sputniknews.com/20220309/usa-morto-il-paziente-del-primo-trapianto-di-cuore-da-suino--15521559.html

Usa, morto il paziente del primo trapianto di cuore da suino

David Bennett, il primo uomo a ricevere un cuore di maiale geneticamente modificato, è venuto a mancare a due mesi di distanza dall'intervento chirurgico. 09.03.2022, Sputnik Italia

Le condizioni del paziente erano iniziate a peggiorare già qualche giorno fa.Bennett aveva ricevuto l'organo animale il 7 gennaio. Il trapianto è stato il primo del suo genere. "Dopo l'operazione, il cuore trapiantato ha funzionato molto bene per diverse settimane, senza alcun segno di rigetto", afferma il rapporto clinico.Gli specialisti dell'ospedale universitario hanno affermato che l'operazione ha fornito delle informazioni inestimabili su come un cuore di maiale geneticamente modificato possa funzionare bene nel corpo umano se il sistema immunitario risulta "adeguatamente soppresso"."Restiamo ottimisti e intendiamo portare avanti il nostro lavoro in futuri studi clinici", ha affermato il dottor Muhammad Mohiuddin, direttore scientifico del programma, sul sito web dell'ospedale.

