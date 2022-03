https://it.sputniknews.com/20220309/ucraina-petardo-lanciato-contro-lambasciata-di-bielorussia-a-roma-15520095.html

Ucraina, petardo lanciato contro l'ambasciata di Bielorussia a Roma

Ucraina, petardo lanciato contro l'ambasciata di Bielorussia a Roma

Il botto è stato ritrovato nel giardino della missione diplomatica. Non è esclusa un'azione dimostrativa collegata alla situazione in ucraina. 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T17:51+0100

2022-03-09T17:51+0100

2022-03-09T17:51+0100

italia

roma

bielorussia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/14053125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9631d70667d6a1dbf1e4152207e978e2.jpg

Un grosso petardo è stato lanciato nella notte contro l'ambasciata di Bielorussia a Roma. Il botto è esploso nel giardino della sede diplomatica, dunque in "territorio bielorusso". Non si esclude l'atto dimostrativo per la situazione in Ucraina.Sono in corso gli accertamenti della polizia, che sta scandagliando le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza.La procura attende l'informativa della Digos, a conclusione della quale verrà formalmente aperto un fascicolo. Sarà attivato un potenziamento della vigilanza nella missione, in via delle Alpi Apuane.I livelli di sicurezza delle ambasciate di Russia e Ucraina sono stati innalzati a partire dal 25 febbraio, un giorno dopo l'inizio dell'operazione speciale dell'esercito russo in territorio ucraino.

italia

roma

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, roma, bielorussia