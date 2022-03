https://it.sputniknews.com/20220309/trovato-sul-fondo-delloceano-il-relitto-della-nave-della-mitica-spedizione-antartica-di-shackleton-15519156.html

Trovato sul fondo dell’oceano il relitto della nave della mitica spedizione antartica di Shackleton

Trovato sul fondo dell’oceano il relitto della nave della mitica spedizione antartica di Shackleton

Il relitto dell’Endurance, il veliero a tre alberi utilizzato dal famoso esploratore antartico Sir Ernest Henry Shackleton, è stato scoperto a circa sei... 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T23:14+0100

2022-03-09T23:14+0100

2022-03-09T23:14+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/685/99/6859967_0:15:1920:1095_1920x0_80_0_0_4a35ae21c5a518d722d9f96052b0d3d4.jpg

Mentre i precedenti tentativi di localizzare la nave lunga 44 metri si erano rivelati infruttuosi, la missione Endurance22, organizzata dal Falkland Maritime Heritage Trust, è finalmente riuscita a localizzare la nave, utilizzando veicoli subacquei avanzati dotati di telecamere e scanner ad alta definizione, riferisce la Reuters.Mensun Bound, direttore della missione esplorativa, ha ammesso di non poter credera alla "buona fortuna" che l'operazione ha avuto."Questo è di gran lunga il più bel relitto di legno che abbia mai visto. È eretto, poggia ben orgoglioso sul fondale marino, intatto e in un brillante stato di conservazione", ha osservato.I resti della nave sono stati trovati a circa sei chilometri dalla posizione registrata dal suo capitano, Frank Worsley.L'Endurance fu usato da Shackleton durante la Spedizione Imperiale Trans-Antartica, il cui obiettivo era tentare la prima traversata terrestre dell'Antartide.La spedizione fu lanciata nel 1914, ma l'anno successivo l'Endurance finì per rimanere intrappolata in un lastrone di ghiaccio e alla fine affondò nel novembre 1915.Il paradosso di ShackletonIl paradosso della missione di Shackleton è che proprio quella missione, di fatto disastrosa, poiché l’attraversamento dell’Antartide neppure venne iniziato, per via del naufragio, in realtà lo portò alla fama internazionale.Shackleton, infatti, riuscì a portare in salvo tutti i membri della ciurma dopo ben 9 mesi di epiche disavventure. I suoi uomini sopravvissero sul pack per 5 mesi e poi raggiunsero in barca Elephant Island, dove resistettero altri 4 mesi, fino a quando Shackleton, insieme ad altri 5 membri del suo equipaggio, intraprese una traversata di 1.600 km in 16 giorni su una scialuppa di 7 metri attraverso l'Oceano Atlantico Meridionale, fino all'Isola della Georgia del Sud. Una volta raggiunta quest'isola, Shackleton attraversò montagne sconosciute e mai mappate, trovando finalmente aiuto e riuscendo a organizzare una spedizione di soccorso che, dopo altri 4 mesi, riuscì a recuperare i naufraghi rimasti a Elephant Island.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo