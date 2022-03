https://it.sputniknews.com/20220309/stop-al-super-green-pass-per-i-locali-allaperto-dal-1-aprile-15517820.html

Stop al super green pass per i locali all'aperto dal 1° aprile

Stop al super green pass per i locali all'aperto dal 1° aprile

Il governo lavora al piano per le riaperture. Secondo i sottogretari alla salute Costa e Sileri, entro giugno si avrà uno scenario epidemiologico che garantirà... 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T17:06+0100

2022-03-09T17:06+0100

2022-03-09T17:06+0100

italia

politica

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/14575025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_535818c8b63779273c5da7e5b1534036.jpg

Nonostante un leggero rialzo in Italia dell'indice Rt, che è risalito vicino ad 1 sulla spinta dei nuovi casi e grazie alle tre sottovarianti di Omicron, il governo si prepara alle riaperture e a stilare un piano che vada a rimuovere progressivamente le restrizioni.Come dichiarato da Andrea Costa, a discapito del rialzo dell'indice Rt, i numeri della pandemia in Italia e la pressione sugli ospedali sarebbero gestibili. Fanno eco alle parole di Costa anche quelle di Pier Paolo Sileri, il quale ha definito la situazione attuale "francamente sotto controllo".Se dal 1° aprile si potrà tornare a mangiare o bere nei locali all'aperto senza dover mostrare la certificazione verde, per l'obbligo vaccinale sugli ultracinquantenni si dovrà aspettare ancora qualche mese, in quanto si prevede che l'obbligo resterà fino al 15 giugno. Tuttavia, Costa ha rivelato che si starebbe pensando di trasformare, prima del 15 Giugno, il green pass rafforzato in green pass base, permettendo a molti cittadini di tornare a lavorare sottoponendosi a tampone ogni due giorni.Sulle mascherine al chiuso, il sottosegretario Sileri ha ipotizzato che si possano togliere anche prima di Pasqua, ma ciò dipenderà sempre dalla curva.Sileri ha chiarito che, con molta probabilità, i prossimi step futuri prevederanno prima l'eliminazione della distanza, poi la rimozione dell'obbligo della mascherina al chiuso e, infine, l'alleggerimento del green pass rafforzato, reintroducendo l'uso del green pass base per i posti di lavoro. "Quando fare tutto questo? A seconda della circolazione del virus. Poi una settimana in più o due settimane in più non cambia molto, l'importante e dare la direzione", ha ribadito in conclusione.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, coronavirus