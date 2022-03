https://it.sputniknews.com/20220309/scoperti-primi-sintomi-che-presagiscono-il-morbo-di-parkinson-15509434.html

Scoperti i primi sintomi che presagiscono il morbo di Parkinson

La perdita dell'udito e l'epilessia segnalano l'inizio del morbo di Parkinson. 09.03.2022, Sputnik Italia

scienza e tech

medicina

società

salute

La perdita dell'udito e l'epilessia segnalano l'inizio del morbo di Parkinson. Tali conclusioni sono state dimostrate da un nuovo studio della Queen Mary University di Londra, pubblicato sulla rivista JAMA Neurology.Lo studio si basa sulle cartelle cliniche di oltre un milione di persone provenienti da una zona disagiata di Londra, su un orizzonte temporale dal 1990 al 2018. I ricercatori hanno studiato i primi sintomi e i fattori di rischio per il morbo di Parkinson.Gli scienziati hanno scoperto che i sintomi noti associati al morbo di Parkinson, inclusi tremori e problemi di memoria, possono comparire rispettivamente dieci e cinque anni prima della diagnosi. Hanno inoltre scoperto due nuovi segnali che presagiscono il morbo di Parkinson: epilessia e perdita dell'udito. Sono stati in grado di replicare questi risultati utilizzando i dati della biobanca britannica.Gli scienziati sottolineano che questo studio conferma come molti dei sintomi e dei primi segni del morbo di Parkinson possano comparire molto prima che venga fatta una diagnosi.

Notiziario

