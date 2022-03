https://it.sputniknews.com/20220309/russia-la-commissione-governativa-da-lok-a-nazionalizzazione-di-aziende-straniere-che-chiudono-15522382.html

Russia, la commissione governativa dà l'ok a nazionalizzazione di aziende straniere che chiudono

La Commissione governativa per le attività legislative ha approvato il secondo pacchetto di misure a sostegno dell'economia, tra cui uno dei meccanismi per la... 09.03.2022, Sputnik Italia

Il segretario del Consiglio generale di Russia Unita Andrey Turchak aveva dichiarato lunedì che il partito propone di nazionalizzare le attività delle che annunciano il ritiro dal mercato russo e la chiusura della produzione in Russia nel contesto dell'operazione militare in Ucraina. Come affermato in precedenza dal portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, tutte le opzioni per rispondere alle sanzioni e allo sviluppo della situazione vengono valutate dal governo."La Commissione governativa per le attività legislative ha approvato il secondo pacchetto di misure per sostenere l'economia russa alla luce delle sanzioni imposte: prevede l'introduzione di uno dei meccanismi per la nazionalizzazione delle attività delle organizzazioni straniere", afferma la nota.Il partito osserva che il disegno di legge, che comprende uno dei meccanismi di nazionalizzazione, consente l'introduzione della gestione esterna su decisione di un tribunale nelle organizzazioni, di cui oltre il 25% sono di proprietà di individui stranieri provenienti da Stati ostili, in caso dell'interruzione dell'attività.La misura serve a scongiurerà la bancarotta e mantenere i posti di lavoro, ha affermato il partito.La misura non riguarda le aziende che hanno annunciato un' "interruzione temporanea" della loro attività sul territorio della Federazione Russa, ma solo quelle che chiudono definitivamente.

