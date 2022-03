https://it.sputniknews.com/20220309/nigeria-compagnie-aeree-annullano-voli-per-la-carenza-di-carburante-15522016.html

Nigeria, compagnie aeree annullano voli per la carenza di carburante

Le maggiori compagnie aeree della Nigeria hanno annunciato di aver cancellato alcuni voli a causa della carenza di carburante dovuta a un forte aumento del suo... 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T22:45+0100

2022-03-09T22:45+0100

2022-03-09T22:45+0100

mondo

economia

energia

La più grande compagnia aerea della Nigeria, Air Peace, ha comunicato della crisi del carburante a nome dell'intero settore del paese.La compagnia Arik Air ha affermato che il prezzo del carburante per aerei in Nigeria attualmente oscilla tra 590 e 625 naire nigeriane al litro ($ 1,42- $ 1,5). Quasi tutti i voli previsti per martedì sono stati cancellati e la compagnia ha annunciato "non c'è certezza sulla situazione nei prossimi giorni".I prezzi del carburante per gli aerei stanno aumentando alla luce della decisione degli Stati Uniti di imporre un embargo sul petrolio russo. L'opzione di introdurre il divieto di importare le risorse energetiche dalla Federazione Russa per via della situazione in Ucraina viene valutata da altri paesi occidentali.

