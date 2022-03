Nella notte provocazione da parte ucraina vicino alla centrale nucleare Zaporizhzhya- min. Difesa

"Il 4 marzo, mentre pattugliavamo il gruppo mobile della centrale nucleare di Zaporizhzhya, siamo stati attaccati da sconosciuti dal lato dell'edificio del complesso di addestramento. Durante lo scontro, la potenza di fuoco è stata soppressa. Ritirandosi, il gruppo di sabotaggio ha dato fuoco all'edificio del centro di addestramento. L'incendio è stato estinto dal Ministero per le situazioni di emergenza. Durante gli scontri e l’intervento di spegnimento del fuoco non sono stati individuati civili nel complesso", ha raccontato il colonnello della Guard nazionale russa, che si è presentato come Sergey giornalisti.