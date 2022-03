https://it.sputniknews.com/20220309/napoli-blitz-anti-camorra-arrestati-i-boss-del-clan-vitale-15512077.html

Napoli, blitz anti-camorra: arrestati i boss del clan Vitale

Napoli, blitz anti-camorra: arrestati i boss del clan Vitale

Misure cautelari nei confronti di 12 persone accusate di far parte del clan Vitale. Per un indagato è stato disposto l'obbligo di dimora. 09.03.2022, Sputnik Italia

Arrestati stanotte in una retata Ciro e Maurizio Vitale, boss dell'omonimo clan di Castellammare di Stabia (Napoli), considerato contiguo al clan D'Alessandro. In tutto, sono finite in manette 12 persone, accusate, a vario titolo, di associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine.Il blitz è stato condotto dai carabinieri di Castellammare di Stabia in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo campano. Per un indagato è stato disposto l'obbligo di dimora.L'indagine, coordinata dalla Dda di Napoli, è stata avviata quando nel novembre del 2019, quando i militari dell'Arma hanno rinvenuto nel centro della città un appartamento protetto da telecamere di videosorveglianza. Secondo gli inquirenti, l'abitazione sarebbe servita al clan per svolgere l'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti.

