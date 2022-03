https://it.sputniknews.com/20220309/lucraina-chiede-a-scholz-di-favorire-un-summit-putin-zelensky-15521284.html

L'Ucraina chiede a Scholz di favorire un summit Putin-Zelensky

L'Ucraina chiede a Scholz di favorire un summit Putin-Zelensky

Nel corso del programma televisivo tedesco Tagesschau, Igor Zhovkva, vice capo dell'ufficio del Presidente dell'Ucraina, ha dichiarato che il cancelliere... 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T16:31+0100

2022-03-09T16:31+0100

2022-03-09T16:31+0100

russia

ucraina

germania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/15398902_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_75a60928c28865e1f87f763f31455670.jpg

La Russia e l'Ucraina hanno già tenuto tre serie di negoziati. Durante il secondo round, le parti hanno raggiunto un'intesa sulla realizzazione congiunta di corridoi umanitari per l'evacuazione dei cittadini, la consegna di cibo e l'approvigionamento di medicinali. Tuttavia, i corridoi umanitari non hanno funzionato completamente.In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova aveva parlato dell'incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il corrispettivo ucraino Dmitry Kuleba. Come affermato dalla Zakharova, i due dovrebbero incontrarsi a margine del Forum diplomatico ad Antalya di giovedì, con la partcipazione del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. La mattina del 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo, ha detto, si rende necessaria la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", nonché assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini perpetrati contro gli abitanti del Donbass.Le milizie della DPR e LPR portano avanti la loro offensiva con il supporto delle forze armate della Federazione Russa. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, come ha sottolineato il presidente russo.

russia

ucraina

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ucraina, germania