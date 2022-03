https://it.sputniknews.com/20220309/la-beretta-alza-il-tiro-accordo-per-lacquisizione-di-ruag-ammotec-15520562.html

La Beretta alza il tiro, accordo per l'acquisizione di Ruag Ammotec

Intesa trovata tra la multinazionale bresciana produttrice di armi ed il colosso svizzero: firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Ruag... 09.03.2022, Sputnik Italia

Come si legge in una nota, Ruag Ammotec rappresenta "il principale gruppo europeo di produzione e distribuzione di munizioni leggere, nonché titolare di marchi prestigiosi quali RWS, Norma, Rottweil, Geco".Grazie a questa acquisizione, mediata da Bnp Paribas e Mediobanca, il Gruppo Beretta Holding, che nel 2020 aveva fatturato poco più di 800 milioni di euro, raddoppia di fatto la sua dimensione, con un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro e oltre 6.000 dipendenti. Si aggiungono inoltre cinque nuovi siti produttivi, per un totale di 16 nuove aziende operanti in 12 paesi diversi.Ruag Ammotec ha ribadito il proprio impegno a fornire munizioni di alta qualità all'esercito svizzero e tedesco anche sotto la nuova proprietà. Inoltre, come richiesto dal governo svizzero, Beretta sosterrà e manterrà integralmente i siti produttivi esistenti.L'azienda bresciana, che con Ruag ha avviato le pratiche per ottenere le approvazioni governative obbligatorie, prevede di assumere la piena proprietà del gruppo svizzero entro la fine del prossimo semestre.Gussalli Beretta ha tenuto a sottolineare anche la complementarità dei due gruppi.Gussalli Beretta ritiene che l'entrata di Ruag Ammotec all'interno della holding rafforzerà la presenza del gruppo in Europa, accentuandone ulteriormente la "propensione internazionale".

