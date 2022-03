https://it.sputniknews.com/20220309/inchiostro-segreto-e-micro-sensori-bill-gates-prevede-biotecnologia-per-estromettere-smartphone-15507322.html

'Inchiostro segreto e micro-sensori': Bill Gates prevede biotecnologia per estromettere smartphone

'Inchiostro segreto e micro-sensori': Bill Gates prevede biotecnologia per estromettere smartphone

Il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, si diverte a fare previsioni. Tuttavia, dalla previsione che il peggio della pandemia di Covid sarebbe finito nel... 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T07:03+0100

2022-03-09T07:03+0100

2022-03-09T08:38+0100

bill gates

tecnologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0e/9424027_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_9a74b93fb9628aaacebed50c14e9e1f2.jpg

Bill Gates ha previsto che è in arrivo un nuovo tipo di tecnologia che renderà obsoleti gli smartphone.Il miliardario co-fondatore di Microsoft, nella sua recente ammissione, ha propagandato i benefici futuri dei tatuaggi elettronici, attualmente sviluppati dalla società di progettazione e sviluppo software con sede in Texas, Chaotic Moon. I tatuaggi elettronici, creati in linea con una tecnica basata sulla biotecnologia, analizzerebbero e raccoglierebbero dati biometrici dal corpo umano.Secondo Gates, si ottiene questo risultato utilizzando un inchiostro per tatuaggi fatto di vernice conduttiva. Il kit per tatuaggi di Chaotic Moon, che ha rilasciato il suo primo prototipo nel 2015, caricherà i dati relativi alla salute e all'ambiente di chi lo indossa un po' come un Apple Watch, inviandoli successivamente ad un dispositivo qualsiasi, offrendo una perfetta integrazione con il cloud per archiviare i documenti.Il tatuaggio stesso, ancora in fase di sviluppo, verrà applicato temporaneamente sulla pelle. I suoi minuscoli sensori e tracciatori invieranno e riceveranno informazioni tramite uno speciale inchiostro in grado di condurre elettricità.Per quanto riguarda i dati che questo tatuaggio conserverà, in questa fase si è parlato di informazioni mediche e sportive. Pertanto, i tatuaggi elettronici potrebbero potenzialmente consentire la prevenzione di focolai. Se chi lo indossa mostra di avere la febbre o altre malattie, verrà immediatamente informato. È prevista una funzione per avvisare anche il proprio medico di fiducia.Nello sport, la tecnologia innovativa di incorporare l'elettronica nella propria pelle potrebbe aiutare a migliorare le prestazioni fisiche e sportive monitorando i segni vitali.Inoltre, secondo Gates, l'ambizioso progetto potrebbe eventualmente consentire a un tatuaggio elettronico di sostituire uno smartphone, diventando il metodo di riferimento per effettuare chiamate, inviare messaggi o cercare un indirizzo.A questo punto è difficile ipotizzare quanto possa essere accurata questa previsione sugli smartphone che diventeranno "superflui". Dopotutto il miliardario, noto per lasciarsi andare a previsioni, non sempre ha indovinato il corso degli eventi.Durante un TED Talk del 2015, intitolato Il prossimo focolaio? Non siamo pronti, Gates aveva detto:

https://it.sputniknews.com/20220228/bill-gates-ristruttura-portafoglio-azionario-avverte-rischio-crisi-per-marca-15371496.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bill gates, tecnologia