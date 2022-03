https://it.sputniknews.com/20220309/il-caro-energia-pesa-sulla-produzione-industriale-a-gennaio-secondo-calo-15522868.html

Il caro energia pesa sulla produzione industriale: a gennaio secondo calo

Il caro energia pesa sulla produzione industriale: a gennaio secondo calo

Rispetto a dicembre una riduzione del 3,4% e dello 0,5% su base trimestrale secondo i dati diffusi dall’Istat. 09.03.2022, Sputnik Italia

Gli allarmi sull’aumento del costo del gas e del petrolio e la conseguenza sui prezzi dell’energia si fanno sempre più forti e diversificati.A soffrire è in particolare l’industria che, nonostante il rimbalzo di crescita del 2021, ha adesso sulle spalle il macigno del caro energia.Secondo i dati dell’Istat a gennaio, la produzione industriale italiana ha fatto registrare un secondo calo.E nella media del trimestre novembre-gennaio il livello della produzione diminuisce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente.Prospettive negative che anche il numero uno degli industriali Carlo Bonomi ha illustrato oggi in un’intervista parlando di “tempesta perfetta”.Nubi anche sull’economia italianaNella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana l’Istat rileva anche prospettive negative per il Pil.La riduzione stimata sul livello del Pil nel 2022 è “di 0,7 punti percentuali".

