Gas, prezzi in Europa scendono sotto i 1.700 dollari per mille metri cubi

Gas, prezzi in Europa scendono sotto i 1.700 dollari per mille metri cubi

I prezzi del gas in Europa, dopo un brusco salto a quasi $ 3.900 lunedì e oltre $ 3.300 martedì, hanno marcato un calo del 30% nelle contrattazioni di... 09.03.2022, Sputnik Italia

Il costo dei futures di aprile secondo l'indice dell'hub europeo più liquido TTF all'apertura della sessione di negoziazioni ha superato di poco i 2.300 dollari, per ora è il prezzo massimo della sessione. Le quotazioni hanno mostrato un calo costante per tutto il giorno, negli ultimi minuti sono scese al di sotto di $ 1.700, scendendo di oltre il 30% rispetto al prezzo di regolamento del giorno prima: $ 2.418,2.I prezzi del gas in Europa hanno mostrato negli ultimi giorni una forte volatilità, in aumento dopo che il 21 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto la sovranità delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e il 24 febbraio, su richiesta di DPR e LPR, ha lanciato un'operazione speciale volta a "smilitarizzare e denazificare l'Ucraina".Di fatto il trend dell'aumento significativo dei prezzi del gas in Europa è iniziato la scorsa primavera, quando il prezzo spot medio sull'indice hub TTF ha oscillato nell'intervallo tra i 250 dollari e i 300 dollari per 1.000 metri cubi.Alla fine dell'estate, il valore di un contratto con consegna del giorno prima superava i 600 dollari e all'inizio di ottobre il prezzo era già di 1000 dollari. Il 7 marzo è stato raggiunto il massimo storico di 3.892 dollari.Gli esperti attribuiscono l'aumento dei prezzi a diversi fattori: forte domanda di gas naturale liquefatto (GNL) in Asia, offerta limitata da parte dei principali fornitori e bassi livelli di riempimento dei depositi sotterranei europei dopo un lungo inverno freddo e una calda estate nel 2021.

