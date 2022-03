https://it.sputniknews.com/20220309/florida-vasti-incendi-bruciano-piu-di-14mila-ettari-evacuate-1100-famiglie-15510325.html

Florida, vasti incendi bruciano più di 14mila ettari: evacuate 1.100 famiglie

Florida, vasti incendi bruciano più di 14mila ettari: evacuate 1.100 famiglie

Diversi enormi incendi nella Florida Panhandle (striscia a nord-ovest della Florida, a sud di Georgia e Alabama) si sono diffusi attraverso migliaia di ettari... 09.03.2022, Sputnik Italia

Almeno 160 incendi hanno bruciato un totale di oltre 14mila ettari (140 km2) in tutto lo Stato, il più massiccio dei quali è divampato lunedì in Bertha Swamp Road, ha riferito Fox News, citando i dati del Florida Forest Service (FSS).Martedì, l'incendio su Bertha Swamp Road da solo ha bruciato più di cento chilometri quadrati e si sta "muovendo molto rapidamente", secondo il governatore Ron DeSantis.Un incendio minore a Adkins Avenue, 350 ettari circa, ha rovinato almeno due strutture e danneggiato le proprietà di una dozzina di famiglie nella contea di Bay dalla fine di venerdì, costringendo l'evacuazione di almeno 600 case.Da venerdì, gli elicotteri della FFS hanno scaricato più di centomila litri d'acqua in quest'area, mentre 25 veicoli sono stati inviati per arare la terra e creare linee di sbarramento antincendio. L'incendio è stato contenuto al 50 per cento a partire da lunedì mattina, secondo l'emittente.A Panama City un altro incendio minore ha costretto le autorità a evacuare una casa di cura statale con 120 posti letto.

