Evoluzione dell'albero filogenetico del nuovo coronavirus SARS-CoV-2

"Per capire se il virus rilevato durante lo studio rappresenta un pericolo per l'uomo ci vorranno ulteriori studi. L'Oms sta lavorando a stretto contatto con l'Oie (Organizzazione mondiale per la salute animale), la Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), l'Unep (programma ambientale dell'Onu - ndr) e altre organizzazioni per monitorare e rispondere alla minaccia della comparsa di nuovi virus zoonotici", ha detto l'Oms.