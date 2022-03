https://it.sputniknews.com/20220309/dpr-possibili-provocazioni-da-parte-di-kiev-nei-corridoi-umanitari-15515626.html

DPR: "Possibili provocazioni da parte di Kiev nei corridoi umanitari"

DPR: "Possibili provocazioni da parte di Kiev nei corridoi umanitari"

Secondo il quartier generale della difesa della DPR, i militari ucraini vorrebbero sfruttare i corridoi umanitari istituiti nel Donbas per provocazioni. 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T13:43+0100

2022-03-09T13:43+0100

2022-03-09T13:43+0100

ucraina

russia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/15383805_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2562efadaa305cd120ce172bbc09303e.jpg

Nella comunicazione, pubblicata su Telegram, il quartier generale ha reso poi noto che le uscite dalle due città potrebbero essere state minate.In precedenza, Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, aveva comunicato che circa 2 milioni di cittadini ucraini avevano richiesto asilo alla Federazione Russa.Il 24 febbraio la Russia ha avviato un'operazione militare in Ucraina, rispondendo alle richieste di aiuto delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk per contrastare l'aggressione delle truppe ucraine. Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione prende di mira solo le infrastrutture militari ucraine, non minacciando quindi la popolazione civile. Il presidente della Russia ha però precisato che nessuna occupazione dell'Ucraina è stata considerata.Inoltre, i rappresentanti di Russia e Ucraina si sono incontrati per diverse serie di negoziati. Le parti hanno discusso questioni militari, internazionali e umanitarie, nonché di modi per una risoluzione politica del conflitto.Tuttavia, al di là della creazione di corridoi umanitari, le parti ai colloqui non sono riuscite a raggiungere alcun accordo.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, russia, mondo