https://it.sputniknews.com/20220309/divieto-usa-sul-petrolio-russo-avra-un-impatto-terribile-sul-mercato--funzionario-energia-turco-15511253.html

Divieto USA sul petrolio russo avrà un "impatto terribile" sul mercato – funzionario energia turco

Divieto USA sul petrolio russo avrà un "impatto terribile" sul mercato – funzionario energia turco

La decisione degli Stati Uniti di applicare sanzioni al settore energetico russo avrà un terribile impatto sul mercato globale, ha affermato il viceministro... 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T09:19+0100

2022-03-09T09:19+0100

2022-03-09T09:19+0100

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/227/36/2273627_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_50c787a14cece2bdd8b744299e9994f4.jpg

"Terribilmente", ha detto Bayraktar a margine della conferenza della Cambridge Energy Research Associates (CERA), quando gli è stato chiesto come pensa che le sanzioni contro la Russia influenzeranno il mercato petrolifero globale.Sostituire il petrolio russo nel mercato globale sarebbe molto difficile, dato il loro status di primo produttore, ha aggiunto Bayraktar."Quindi, il mondo ha bisogno di aumentare la capacità, altrimenti sarà molto difficile. Sostituire il petrolio russo nel mercato globale è molto difficile", ha detto.La Russia è un fornitore affidabile di gas da oltre tre decenni e mezzo e rimarrà tale, ha affermato il viceministro.Il funzionario ha aggiunto che la recente decisione degli Stati Uniti di vietare le importazioni russe di petrolio, gas naturale e carbone avrà un impatto negativo sul mercato globale, in particolare sulla Turchia.La Turchia spera che vengano compiuti progressi nei colloqui di pace durante i prossimi negoziati tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e l'omologo ucraino Dmytro Kuleba ad Antalya (Turchia meridionale, sulla costa mediterranea - ndr), ha affermato Bayraktar.“Il ministro degli Esteri Lavrov e il ministro degli Esteri Kuleba si incontreranno ad Antalya. Ci sarò anche io. Spero che ci saranno dei progressi nei negoziati di pace", ha detto Bayraktar.L'incontro, che si svolgerà a margine del Diplomacy Forum, è previsto per il 10 marzo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia