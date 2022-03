https://it.sputniknews.com/20220309/cremlino-gli-stati-uniti-sono-impegnati-in-una-guerra-economica-di-fatto-contro-la-russia-15516963.html

Cremlino: gli Stati Uniti sono impegnati in una guerra economica di fatto contro la Russia

Cremlino: gli Stati Uniti sono impegnati in una guerra economica di fatto contro la Russia

Washington, martedì, ha messo al bando la quasi totalità delle importazioni di energia russa e ha introdotto oltre 240 nuove sanzioni contro società, uomini... 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T13:29+0100

2022-03-09T13:29+0100

2022-03-09T13:29+0100

russia

usa

guerra economica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/366/78/3667839_0:89:3418:2012_1920x0_80_0_0_1477d5c141e46cf05fa87b8175c89bc7.jpg

Gli Stati Uniti stanno conducendo una guerra economica contro la Russia, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.La Russia, ha detto il portavoce, deve fare il necessario per "servire i suoi interessi" nella situazione attuale, per evitare di perdere il confronto economico.Peskov ha assicurato che la Russia sia era preparata in anticipo alle sanzioni occidentali, per ridurre al minimo il loro impatto.Definendo turbolenta la situazione sui mercati energetici globali, il portavoce del Cremlino ha affermato che la Russia sarebbe rimasta e continuerà ad essere "un garante affidabile della sicurezza energetica non solo per il continente europeo, ma per tutto il mondo".Alla domanda di commentare le recenti dichiarazioni del sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland, secondo cui l'oleodotto Nord Stream 2 è un "pezzo di metallo sul fondo del mare", "morto" e che non sarà "mai rianimato", Peskov ha suggerito che è "significativo che un diplomatico statunitense di alto rango ne parli"."Naturalmente, il Nord Stream 2 è in metallo, ma è pronto per l'uso", ha affermato il portavoce.In precedenza, il vice primo ministro, Alexander Novak, aveva avvertito che un rifiuto delle forniture petrolifere russe, che rappresentano circa il 10% del consumo globale, potrebbe portare a conseguenze disastrose per il mercato energetico mondiale e far salire i prezzi a 300 dollari al barile o anche di più. Il segretario generale dell'OPEC, Mohammed Barkindo, ha invitato i paesi a evitare di tenere i mercati energetici globali in ostaggio delle loro controversie politiche o di altro tipo.I prezzi del petrolio e del gas sono aumentati drammaticamente nelle ultime settimane, il greggio Brent martedì ha superato i 125 dollari al barile per la prima volta dal 2012. Il giorno prima, Brent e WTI avevano superato brevemente 139 dollari e 130 dollari al barile, il loro prezzo più alto dalla metà del 2008. I prezzi del gas naturale sono aumentati vertiginosamente nello stesso periodo, con oscillazioni selvaggie, arrivando a superare brevemente i 345 per megawattora, equivalente nelle unità termiche britanniche a un prezzo del petrolio di 600 dollari al barile.Martedì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato un divieto totale all'importazione di forniture russe di petrolio e gas, affermando che il passo è stato compiuto "per infliggere ulteriore dolore a Putin". Biden ha ammesso che il passo avrà "costi anche qui negli Stati Uniti", ma ha detto altresì che "difendere la libertà ha un costo".L'Associazione automobilistica americana (AAA) ha riferito martedì che i prezzi della benzina negli Stati Uniti hanno raggiunto una media record mai vista prima di 4,17 dollari a gallone.

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, guerra economica