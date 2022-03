https://it.sputniknews.com/20220309/covid-laustria-sospende-la-vaccinazione-obbligatoria-15518541.html

Covid, l'Austria sospende la vaccinazione obbligatoria

L'Austria era stato il primo paese a far scattare, da febbraio, l'obbligo vaccinale per tutti i maggiorenni. 09.03.2022, Sputnik Italia

Vienna ci ripensa e sospende l'obbligo vaccinale per tutti i maggiori di 18 anni. In conferenza stampa, il ministro degli Affari europei, Karoline Edtstadler, ha dichiarato che il governo ha deciso di seguire il consiglio della commissione di esperti e di sospendere la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19.Il provvedimento ha effetto immediato e blocca controlli e sanzioni sui non vaccinati che sarebbero partiti dal 15 marzo. La legge prevedeva una prima fase di informazione della popolazione, in vigore da febbraio, e una seconda fase di monitoraggio, con controlli a campione delle forze dell'ordine a partire da metà mese.La revoca avviene mentre nel Paese vengono alleggerite tutte le restrizioni per il miglioramento della situazione sanitaria. A partire dal 5 marzo, infatti, la maggior parte delle restrizioni sanitarie è stata revocata.

