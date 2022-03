https://it.sputniknews.com/20220309/caro-carburante-il-diesel-aumenta-piu-della-benzina-fino-a-24-centesimi-in-piu-a-litro-15517640.html

Caro carburante, il diesel aumenta più della benzina: fino a 24 centesimi in più a litro

L'annuncio di USA e Gran Bretagna di mettere l'embargo al petrolio e al gas russo ha fatto schizzare alle stelle le quotazioni dei mercati petroliferi. 09.03.2022, Sputnik Italia

Oggi il Brent tocca i 130 dollari al barile, mentre le quotazioni del gasolio fanno un balzo di dieci centesimi al litro. In molti punti vendita il costo del diesel alla pompa supera quello della benzina e, in generale, registra un aumento maggiore, nonostante l'accisa più bassa (0,728 euro/litro la benzina, 0,617 il gasolio).Aumenti dei carburantiSecondo quanto riporta Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni aumenta di 14 centesimi al litro la benzina e 24 centesimi al litro il gasolio. Ip registra un aumento di +15 cent/litro sulla benzina e +17 sul gasolio, Q8 +9 e +16 e Tamoil +7 e +13.Costo al self-serviceQueste sono le medie dei prezzi praticati, comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:I prezzi medi rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti sono: In autostradaIn autostrada i prezzi dei carburanti sono: benzina self-service 2,124 euro/litro (servito 2,322), gasolio self-service 2,040 euro/litro (servito 2,244), Gpl 0,973 euro/litro, metano 2,230 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg.

