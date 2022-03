https://it.sputniknews.com/20220309/caccia-polacchi-allucraina-la-decisione-spetta-ad-usa-e-nato-15518305.html

Caccia polacchi all'Ucraina, la decisione spetta ad USA e NATO

Caccia polacchi all'Ucraina, la decisione spetta ad USA e NATO

La decisione sulla consegna dei caccia MiG-29 polacchi all'Ucraina spetta agli Stati Uniti e alla NATO, ha dichiarato il ​​primo ministro polacco, Mateusz... 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T14:01+0100

2022-03-09T14:01+0100

2022-03-09T14:02+0100

mondo

politica

nato

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/680/86/6808659_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d8a2fa792513fcc1cdcaed8853889ce2.jpg

"Ora questa decisione è nelle mani della NATO, nelle mani degli americani", ha detto Morawiecki, rispondendo a una domanda sull'eventuale consegna di aerei MiG-29 polacchi all'Ucraina.Varsavia aveva affermato di non essere in grado di inviare aerei da combattimento in Ucraina in maniera autonoma e si era offerta di trasferire i loro caccia MiG-29 a disposizione del governo degli Stati Uniti alla base aerea di Ramstein.Il portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, John Kirby, ha affermato che la NATO non considera "la proposta della Polonia ragionevole" e la prospettiva di inviare i caccia dalle basi di USA e NATO in Germania "solleva serie preoccupazioni per l'intera alleanza".Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, aveva dichiarato in una riunione a Chisinau che gli Stati Uniti sono disposti a proseguire con l'assistenza militare a Kiev e stanno valutando la possibilità di aiutare la Polonia, se quest'ultima deciderà di inviare i caccia F-16 in Ucraina.Allo stesso tempo, il Wall Street Journal ha riferito che gli Stati Uniti stanno studiando un accordo secondo cui la Polonia potrebbe fornire all'Ucraina caccia MiG-29, ricevendo in cambio caccia americani F-16 dagli Stati Uniti.La Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina la mattina di giovedì 24 Febbraio.Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che l'obbiettivo dell'operazione è la "protezione delle persone che sono state vittima di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Per questo motivo, ha detto, si deve effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi della DPR e LPR proseguono la loro avanzata. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, nato, ucraina