https://it.sputniknews.com/20220309/bonomi-in-atto-una-tempesta-perfetta-la-crisi-costera-400-milioni-di-ore-di-cassa-integrazione-15513083.html

Bonomi: “In atto una tempesta perfetta, la crisi costerà 400 milioni di ore di cassa integrazione”

Bonomi: “In atto una tempesta perfetta, la crisi costerà 400 milioni di ore di cassa integrazione”

I problemi nascono da scelte e strategie sbagliate da decenni, adesso serve la defiscalizzazione e una misura decisa del governo e dell’Europa su... 09.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-09T14:49+0100

2022-03-09T14:49+0100

2022-03-09T14:49+0100

italia

economia

confindustria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/9688303_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_2c2aad21810cc582359cc245f25717a1.jpg

Cambiare il mix energetico, sostegno del governo a imprese e cittadini, strategia europea per frenare lo shock legato ai prezzi dell’energia e alle sanzioni.Per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che parla a Repubblica, “è in atto una tempesta perfetta” e bisogna studiare come salvare la nave Italia.A rischio fabbriche e lavoroSecondo Bonomi, con l’evoluzione della situazione e il costante aumento del costo delle materie prime, “per le fabbriche energivore è una crisi senza precedenti”.“Le acciaierie hanno cominciato a sospendere la produzione, presto toccherà anche ai settori della ceramica e delle cartiere. Sono stop temporanei. Ma i prezzi insostenibili creano un effetto domino che può portare il sistema industriale nel suo complesso a chiedere 400 milioni di ore di cassa integrazione”.Cambiare il mix di energiaIl presidente di Confindustria ricorda che già nel 2014, con la crisi della Crimea, era stato chiesto di ridurre la dipendenza dal gas russo, ma la strategia invece era stata contraria per l’Italia.E se l’Europa ha fatto bene a “mettere un tetto al prezzo del gas, per tutelare imprese e famiglie dalle follie dei prezzi attuali”, adesso “bisogna proporre la sospensione straordinaria del mercato Ets, che attualmente finisce per penalizzare l’industria italiana che è più decarbonizzata di quella tedesca”.Inoltre, secondo Bonomi, è necessario “mettere in condizioni le centrali a carbone ancora attive di lavorare al massimo, sospendere straordinariamente i limiti di emissione per l’uso di olio combustibile, potenziare gli impianti di Gnl, il gas naturale liquefatto, realizzandoli in mare visto che nei porti la politica non li ha voluti. Dobbiamo importare di più da Paesi come Algeria e Qatar”.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

italia, economia, confindustria