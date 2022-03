https://it.sputniknews.com/20220309/biden-chiama-le-petromonarchie-arabia-saudita-ed-eau-non-rispondono-15513673.html

Biden chiama le petromonarchie, Arabia Saudita ed EAU non rispondono

Il presidente USA ha annunciato martedì il blocco totale delle importazioni di gas e petrolio russo, un provvedimento sostenuto trasversalmente da democratici... 09.03.2022, Sputnik Italia

La Casa Bianca tenta di avviare dei colloqui per creare un sostegno internazionale all'Ucraina, ma Ryad e Abu Dhabi declinano l'invito. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti statunitensi e in Medio Oriente.Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, e lo sceicco Mohammed bin Zayed al Nahyan avrebbero rifiutato le richieste degli Stati Uniti di parlare con il presidente Joe Biden, che lavora per trovare misure volte a contenere gli aumenti dei prezzi di gas e petrolio provocati dall'embargo alla Russia.Martedì, il presidente americano, in un discorso televisivo, ha annunciato il divieto totale di importazioni di risorse energetiche dalla Russia, compresi petrolio e gas. Il provvedimento, adottato per dare "un altro potente colpo alla macchina da guerra di Putin", comporterà che i porti statunitensi saranno chiusi per le petroliere russe.La misura, adottata anche dalla Gran Bretagna, è un durissimo colpo per la Russia, ma avrà un potente effetto boomerang sui mercati internazionali.Come risposta, Mosca ha vietato fino al 31 dicembre 2022 le esportazioni di alcune materie prime.

