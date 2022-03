https://it.sputniknews.com/20220308/zelensky-ho-perso-interesse-nelladesione-dellucraina-alla-nato-15498471.html

Zelensky: ho perso interesse nell'adesione dell'Ucraina alla NATO

Il presidente dell'Ucraina, Vladimir Zelensky, in onda sul canale americano ABC, ha dichiarato di aver "perso interesse" nell'adesione dell'Ucraina alla NATO: 08.03.2022, Sputnik Italia

"Per quanto riguarda la NATO, ho perso interesse da tempo per questa questione, dopo aver capito che la NATO non è disposta a prenderci. L'Alleanza ha paura di contraddizioni e di un confronto con la Russia", ha detto il capo di Stato. Zelensky ha anche sottolineato che Kiev non "pregherà in ginocchio" Bruxelles.La Verkhovna Rada (il parlamento ucraino) ha rifiutato lo status neutro dell'Ucraina nel dicembre 2014. A febbraio 2019 il parlamento ha apportato correzioni alla costituzione del Paese, fissando l'intenzione di entrare a far parte di UE e NATO.Il giorno prima, il portavoce del presidente russo, Dmitriy Peskov, aveva detto che Mosca potrebbe interrompere l'operazione militare in Ucraina "in un istante", se Kiev rispettasse le condizioni richieste: riconoscere la Crimea come russa, riconoscere la sovranità delle Repubbliche del Donbass e la neutralità dell'Ucraina.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di aggressione e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo, secondo il Presidente, si prevede di effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.

