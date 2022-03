https://it.sputniknews.com/20220308/xi-jinping-le-sanzioni-alla-russia-sono-un-grosso-rischio-per-leconomia-globale-15502072.html

Xi Jinping: le sanzioni alla Russia sono "un grosso rischio per l'economia globale"

Xi Jinping: le sanzioni alla Russia sono "un grosso rischio per l'economia globale"

Il presidente cinese Xi Jinping parla delle sanzioni alla Russia, sottolineando come i loro effetti si faranno sentire sulla stabilità finanziaria mondiale... 08.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-08T19:08+0100

2022-03-08T19:08+0100

2022-03-08T19:08+0100

xi jinping

cina

sanzioni

mondo

economia

annuncio

russia

ucraina

sergey lavrov

dmitry peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/856/79/8567906_0:44:2381:1383_1920x0_80_0_0_ef96eb6150a2394e5a4264b4af17f985.jpg

"Le sanzioni dovute alla situazione in Ucraina influenzeranno la stabilità economica globale, dell'energia, delle catene di approvvigionamento e diventeranno un nuovo onere per l'economia globale, già colpita dalla pandemia", ha affermato il presidente cinese Xi Jinping.Xi Jinping ha tenuto oggi colloqui con il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz in videoconferenza. In quest'occasione, il presidente cinese ha alzato l'allerta sul rischio che la crisi in atto in Ucraina possa allargarsi ad altri territori, auspicando al più presto una riduzione delle tensioni.I leader dei tre Paesi hanno poi discusso dell'accordo nucleare iraniano e della cooperazione della Cina con l'UE.Dopo che la Russia ha iniziato, lo scorso febbraio, un'operazione speciale in Ucraina in appoggio alla popolazione del Donbass, martoriata dai bombardamenti da parte delle forze armate ucraine i paesi occidentali hanno introdotto in risposta nuove sanzioni in chiave anti-Russa.In particolare, molte delle più grandi banche della Federazione Russa, tra cui Sberbank e VTB, sono state sanzionate. L'Unione Europea, gli USA, il Canada e una serie di altri Paesi hanno chiuso i cieli agli aerei russi. Diverse società statali hanno avuto difficoltà ad attrarre capitali stranieri. Sanzioni sono state imposte alla fornitura di prodotti high-tech alla Russia.Come aveva affermato in precedenza l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, anche se le sanzioni occidentali sono molto gravi, "la Russia si è preparata ad una tale eventualità in anticipo"."Le società occidentali che si rifiutano di lavorare con la Russia lo hanno fatto sotto un'enorme pressione, ma la Russia risolverà tutti i problemi con l'economia che l'Occidente le crea", ha affermato in precedenza il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

https://it.sputniknews.com/20220308/xi-jinping-invita-macron-e-scholz-alla-massima-moderazione-sullucraina-15499580.html

cina

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

xi jinping, cina, sanzioni, mondo, economia, annuncio, russia, ucraina, sergey lavrov, dmitry peskov