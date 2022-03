https://it.sputniknews.com/20220308/xi-jinping-invita-macron-e-scholz-alla-massima-moderazione-sullucraina-15499580.html

Xi Jinping invita Macron e Scholz alla "massima moderazione" sull'Ucraina

Xi Jinping invita Macron e Scholz alla "massima moderazione" sull'Ucraina

Xi Jinping, a colloquio con Macron e Scholz, esprime preoccupazione sulla situazione dell'Ucraina e rammarico per il divampare della crisi sul continente... 08.03.2022, Sputnik Italia

Xi Jinping oggi ha discusso, in videoconferenza, dell'Ucraina con Emmanuel Macron e Olaf Scholz, affermando la necessità di tenere conto delle preoccupazioni per la sicurezza di tutti i paesi.Il presidente ha poi proseguito sul tema, auspicando la massima moderazione per prevenire, parafrasando il suo intervento, il serio rischio di un allargamento della crisi in corso, come traspare dalle sue stesse parole, riportate da Ansa:I tre leader hanno poi discusso del progresso nei colloqui sul nucleare iraniano e della cooperazione della Cina con l'Unione Europea:"La prima priorità è impedire che la situazione si aggravi e sfugga al controllo", ha rimarca ancora Xi Jinping, citato dalla China Central Television."La Cina apprezza molto gli sforzi di Francia e Germania per risolvere la situazione in Ucraina, è pronta a mantenere l'interazione e il coordinamento con la Francia, la Germania e l'UE e, inoltre, conformemente alle esigenze delle parti interessate, svolge un ruolo attivo insieme alla comunità internazionale", ha concluso Xi Jinping ancora alla China Central Television.

