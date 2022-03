https://it.sputniknews.com/20220308/standard--poors-avverte-rischio-interruzioni-forniture-petrolio-mai-cosi-alto-per-crisi-ucraina-15509267.html

Standard & Poor’s avverte: rischio interruzioni forniture petrolio mai così alto per crisi ucraina

Standard & Poor's avverte: rischio interruzioni forniture petrolio mai così alto per crisi ucraina

Le interruzioni nella fornitura di petrolio al mercato mondiale a seguito degli eventi in Ucraina e delle relative sanzioni contro la Russia potrebbero... 08.03.2022, Sputnik Italia

"Naturalmente, c'è molta incertezza in questo momento, ed è chiaro che andiamo incontro ad interruzioni nell'approvvigionamento. Al momento, non sappiamo quanto saranno gravi. Tuttavia, date le dimensioni della Russia, potrebbe potenzialmente diventare il più grande blackout di petrolio nella storia, paragonabile al 1977", ha detto Brady, commentando gli eventi intorno all'Ucraina e il loro impatto sul mercato petrolifero globale. Ha sottolineato che la Russia rimane "un fornitore indispensabile di petrolio" per il mercato mondiale.In precedenza gli Stati Uniti avevano annunciato lo stop alle importazioni di petrolio russo come sanzione per "fermare la guerra di Putin in Ucraina", in base alle parole di Biden. Il Regno Unito ha invece promesso di rinunciare alle importazioni energetiche dalla Russia entro la fine del 2022.

