Regno Unito non comprerà più petrolio dalla Russia entro fine 2022

Lo ha affermato il ministro dell'Energia britannico Kwasi Kwarteng. 08.03.2022, Sputnik Italia

Il Regno Unito smetterà di importare petrolio e prodotti petroliferi russi entro la fine del 2022, ha affermato il ministro dell'Energia Kwasi Kwarteng. Secondo Kwarteng, "questa transizione darà al mercato, alle imprese e alle catene di approvvigionamento un tempo più che sufficiente per sostituire le importazioni russe, che rappresentano l'8% della domanda del Regno Unito". La sua dichiarazione è arrivata poco prima che il presidente degli Stati Uniti Biden ha annunciato il divieto alle importazioni di petrolio russo, aggiungendo che la decisione è stata presa in stretta consultazione con gli alleati, anche in Europa. Le decisioni sia del Regno Unito che degli Stati Uniti sono state prese in un momento di elevata volatilità nel mercato energetico internazionale, a seguito dell'ondata di sanzioni contro la Russia per la sua operazione militare in Ucraina.

