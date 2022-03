https://it.sputniknews.com/20220308/record-negativo-per-il-fiume-po-mai-cosi-a-secco-da-almeno-30-anni-15503237.html

Record negativo per il fiume Po: mai così a secco da almeno 30 anni

Allarme siccità per i fiumi e i bacini idrografici d'Italia. Il Po tocca i minimi storici. Preoccupano i livelli a Piacenza e Ferrara del fiume. 08.03.2022, Sputnik Italia

Soffrono i fiumi dell'Italia, primo tra tutti il Po, mai così a secco da 30 anni a questa parte.Dopo mesi di siccità e alla luce del necessario prelievo d'acqua per le coltivazioni agricole, l'Autorità distrettuale del fiume Po lancia l'allarme. La situazione peggiore è stata registrata a Piacenza, con gli indicatori fermi a quota -0,49 metri per 293 metri cubi al secondo. Idem per la provincia di Ferrara, a quota -5,88 metri per 639 metri cubi al secondo. A Boretto, in provincia di Reggio Emilia toccati i minimi storici del periodo, con -3,25 metri per 452 mc/s; 1e a Borgoforte (Mantova) -2,57 metri per 567 mc/s. Non lasciano ben sperare neanche le prossime previsioni: nei mesi prossimi non si prevedono precipatizioni costanti e sufficienti a coprire il disavanzo accumulato nei mesi di siccità.Intanto sono in aumento i prelievi idrici per il comparto dell'agricoltura, in ripartenza dopo la pausa invernale. Così sulla situazione preoccupante del bacino di maggior apporto per la Pianura padana il segretario generale di ADBPo-Mite Meuccio Berselli:Il fenomeno dell'abbassamento dei livelli dei fiume si inserisce appieno nel quadro dei cambiamenti climatici. Sulle Alpi si registra allo stesso tempo un graduale e preoccupante ritiro sempre più marcato dei ghiacciai. Una minor presenza di nevi e un assottigliamento progressivo di quest'ultimi, è l'allarme lanciato da tempo da climatologi mondiali e esperti di ambiente, comporta inevitabilmente un minore apporto di acqua a valle. Negli ultimi anni tali fenomeni si sono intensificati.

