Quattro guardie di frontiera iraniane uccise in scontri vicino al confine afgano - media

Scontri alla frontiera tra Iran e Afghanista. Quattro soldati iraniani sono morti a seguito di un incidente di frontiera, secondo le informazioni rilasciate... 08.03.2022, Sputnik Italia

iran

afghanistan

mondo

sicurezza

scontro

esercito

Quattro guardie di frontiera iraniane sono state uccise in scontri con le forze di sicurezza afghane, riporta l'agenzia di stampa afgana Khaama, citando fonti.L'incidente è avvenuto lunedì nel distretto di Keng, nella provincia afghana di Nimroz. Il territorio in cui è avvenuto lo scontro era già stato oggetto di dissapori in passato. Sul territorio è presente un canale, il Sikhsar.Lunedì, gli afghani hanno cercato di scavare il Sikhsar, cosa che è stata notata dalle guardie di frontiera iraniane, che hanno aperto il fuoco.Le autorità afghane non hanno ancora confermato le informazioni sull'incidente al confine.All'inizio di agosto, i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative dell'Afghanistan, entrando a Kabul il 15 agosto e il giorno successivo dichiarando la fine della guerra.Nelle ultime due settimane di agosto, dall'aeroporto di Kabul, che era sotto la protezione dell'esercito americano, c'è stata un'evacuazione di massa di cittadini occidentali e afghani che hanno collaborato con loro.La notte del 31 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine a quasi 20 anni di presenza militare statunitense in Afghanistan. All'inizio di settembre è stata annunciata la composizione del governo ad interim dell'Afghanistan, guidato da Mohammad Hassan Akhund, ministro degli Esteri durante il primo governo talebano e soggetto alle sanzioni delle Nazioni Unite dal 2001.*Organizzazione soggetta a sanzioni ONU per attività terroristiche

iran

afghanistan

iran, afghanistan, mondo, sicurezza, scontro, esercito