Putin ordina al governo di preparare lista di Stati in cui vietare export prodotti e materie prime

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sull'applicazione di misure economiche speciali nel campo dell'attività economica estera per garantire... 08.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-08T19:21+0100

2022-03-08T19:21+0100

2022-03-08T19:34+0100

Inoltre, il presente decreto stabilisce che tali misure non si applicano ai prodotti e (o) materie prime esportati dalla Russia e (o) importati nel Paese da cittadini della Federazione Russa, cittadini stranieri e apolidi per uso personale. "Conferire al governo della Federazione Russa l'autorità di determinare le specificità dell'applicazione delle misure previste al paragrafo 1 del presente decreto in relazione a determinati tipi di prodotti e (o) materie prime, nonché in relazione a determinati persone giuridiche e (o) persone fisiche)," si legge nel decreto.In precedenza gli Stati Uniti avevano annunciato lo stop alle importazioni di petrolio russo come sanzione per "fermare la guerra di Putin in Ucraina", in base alle parole di Biden. Il Regno Unito ha invece promesso di rinunciare alle importazioni energetiche dalla Russia entro la fine del 2022.

