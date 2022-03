https://it.sputniknews.com/20220308/per-la-ue-dannatamente-difficile-ma-possibile-sostituire-23-del-gas-russo-questanno-15506884.html

Per la Ue "dannatamente difficile" ma "possibile" sostituire 2/3 del gas russo quest'anno

Sarà "dannatamente difficile" per la Ue sostituire i due terzi del gas russo quest'anno, ma è possibile, ha affermato il vicepresidente esecutivo della... 08.03.2022, Sputnik Italia

gas russo

energia

russia

unione europea

geopolitica

Ha osservato che entro la fine dell'anno, grazie ad alcune misure, l'Unione Europea "può sostituire i due terzi di ciò che importa" dalla Russia, ponendo fine alla "eccessiva dipendenza" dal gas russo. L'Unione Europea ha il potenziale per acquistare altri 50 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (GNL) all'anno, ha affermato la Commissione europea in una nota. La Russia nel 2021 ha fornito circa il 45% delle importazioni dell'UE di gas, il 27% di petrolio greggio e il 46% di carbone, ha affermato la Commissione Europea nella stessa nota. "In termini di petrolio greggio, la Russia è stata anche il principale fornitore di importazioni dell'Unione Europea con il 27%. Seguono la Norvegia con l'8%, il Kazakistan con l'8% e gli Stati Uniti con l'8%. Anche per il carbone, nonostante il calo importazioni negli ultimi anni, la Russia resta allo stesso modo il primo fornitore con il 46%, seguita dagli Stati Uniti con il 15% e dall'Australia con il 13%.

russia

2022

