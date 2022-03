Partito del presidente Zelensky: Usa, Turchia e Paesi vicini siano garanti sicurezza Ucraina

"Non possiamo usare solo le righe della Costituzione sulla rotta verso l'Alleanza per proteggere il nostro Stato. Il corso è la politica. Ma non le armi. Non gli aerei. Non la difesa dello Stato. Ma dobbiamo parlare di cose specifiche. Di un trattato specifico che possa fornire all'Ucraina piena sicurezza fino a quando la Nato non sarà pronta ad accettarci. Il documento dovrebbe essere diverso dal Memorandum di Budapest: deve prevedere misure politiche, economiche e militari specifiche da parte degli Stati per garantire la sicurezza dell'Ucraina", si afferma nella dichiarazione.