Lunedì si è concluso il terzo round dei colloqui di pace russo-ucraini in Bielorussia, anche se le aspettative di Mosca sui negoziati non sono state soddisfatte. I

l quarto round di negoziati tra Russia e Ucraina si svolgerà "in un futuro molto prossimo", ha affermato la delegazione russa, esprimendo la speranza che l'evacuazione dei civili in Ucraina attraverso i corridoi umanitari riprenda nel prossimo futuro e abbia successo. Nel frattempo, gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno esplorato la possibilità di vietare le importazioni di petrolio russo, continuando a fornire Kiev di denaro e armi per combattere i militari russi.