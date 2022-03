Musk esorta l'Europa a costruire centrali nucleari per superare dipendenza da combustibili fossili

https://it.sputniknews.com/20220308/musk-esorta-leuropa-a-costruire-centrali-nucleari-per-superare-dipendenza-da-combustibili-fossili-15492892.html

Il gas e il petrolio stanno diventando più costosi, sullo sfondo dell'operazione militare russa in Ucraina.

Il fondatore e CEO di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha invitato l'Europa a riavviare le sue centrali nucleari, nell'interesse della sicurezza nazionale e internazionale."Si spera che ora sia estremamente ovvio che l'Europa dovrebbe riavviare le centrali nucleari dormienti e aumentare la produzione di energia di quelle esistenti", ha twittato domenica sera. "Questo è un aspetto ‘critico’ per la sicurezza nazionale e internazionale."Rispondendo alle critiche di coloro che hanno sottolineato l'impatto dannoso delle scorie nucleari, Musk ha esortato le persone a non aver paura di mangiare cibo coltivato vicino alle centrali nucleari. Inoltre, si è persino offerto di mangiare in diretta TV il cibo coltivato nel "posto peggiore", vicino a una centrale nucleare, per dimostrare che non c'era rischio di radiazioni.Al momento, non c'è consenso nell'Unione Europea per quanto riguarda l'energia nucleare. Mentre la Germania prevede di chiudere tutte le centrali nucleari attive nel Paese entro la fine di quest'anno, la Francia ne costruirà una serie di nuove, anche se fino a poco tempo fa aveva anche pianificato di abbandonare l'uso della tecnologia atomica.Venerdì, Musk ha esortato il governo degli Stati Uniti ad aumentare la produzione di petrolio e gas, anche se "sarà dannoso per Tesla", perché le soluzioni energetiche sostenibili non possono compensare istantaneamente le forniture russe di petrolio e gas.

