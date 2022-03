https://it.sputniknews.com/20220308/ministero-difesa-russo-kiev-continua-a-rifiutare-luso-dei-principali-corridoi-umanitari--15504424.html

Ministero Difesa russo: Kiev continua a rifiutare l'uso dei principali corridoi umanitari

Ministero Difesa russo: Kiev continua a rifiutare l'uso dei principali corridoi umanitari

Aumentano le voci da parte di civili ucraini di violenze, omicidi e arresti illegali messi in atto da parte ucraina nei confronti di quanti cercano di lasciare... 08.03.2022, Sputnik Italia

Fonti del ministero della Difesa riportano la notizia che l'esercito ucraino impedisce in queste ore alla popolazione di lasciare i territori teatro delle operazioni militari tramite l'uso dei corridoi umanitari. Allo stesso tempo, fa sapere sempre il ministero della Difesa russo, sono già state elaborate da parte delle autorità russe più di 2,5 milioni di appelli inviati da parte di cittadini ucraini e stranieri per l'evacuazione.Nonostante la "incoerenza delle azioni di Kiev, la Federazione Russa è pronta ed aspetta pazientemente un approccio costruttivo sulle questioni umanitarie da parte di Kiev", continuano dal Ministero. Sulla direttiva Sumy-Poltava sono stati ad oggi evacuate 723 persone. 576 cittadini indiani, 115 cinesi, 20 giordani, 12 tunisini. La parte russa riferisce di stare facendo quanto possibile per fornire un accesso agli aiuti umanitari sul campo. Delle dieci proposte da parte russa a soluzione della crisi umanitaria in atto, Kiev ha accettato un solo punto, vale a dire quello relativo alla direttrice Sumy-Poltava suddetta, riferisce il colonnello generale Mikhail Mizintzev.Il colonello generale Mizintsev prosegue riferendo che "I rappresentanti delle autorità di Kiev e i sindaci delle città non consentono tentativi di evacuare i cittadini nella Federazione Russa, le informazioni sui corridoi umanitari creati dalla Russia non vengono portate all'attenzione dei civili, ha affermato il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Russia Federazione".Sulle violenze perpretate a danno della popolazione civile da parte ucraina, prosegue il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, ci sono "documentate prove audio e video, con il Centro Nazionale di controllo della Difesa russo che ha già all'attivo in database 2.541.367 appelli raccolti attraverso vari canali di comunicazione da specifici cittadini ucraini, nonché stranieri, con richieste di salvataggio ed evacuazione da 1.917 insediamenti dell'Ucraina".

