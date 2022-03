https://it.sputniknews.com/20220308/ministero-difesa-russo-2581-siti-infrastruttura-militare-ucraina-distrutti-da-inizio-operazione-15508218.html

Ministero Difesa russo: "2.581 siti infrastruttura militare ucraina distrutti da inizio operazione"

Nel suo briefing serale, il ministero della Difesa russo ha fatto il punto sull'andamento sull'operazione speciale lanciata in territorio ucraino lo scorso 24... 08.03.2022, Sputnik Italia

Dall'inizio dell'operazione speciale militare, le forze armate russe hanno distrutto quasi 2.600 infrastrutture militari in Ucraina, ha detto ai giornalisti oggi il generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo. Konashenkov ha aggiunto che sono stati distrutti anche 897 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 95 sistemi di lancio multiplo di razzi, 336 unità di artiglieria da campo e mortai, 662 unità di veicoli militari speciali e 84 droni.La mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

