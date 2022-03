https://it.sputniknews.com/20220308/le-opportunita-di-investimento-nelle-zes-del-sud-ad-expo-dubai-15498657.html

Le opportunità di investimento nelle Zes del Sud ad Expo Dubai

Le opportunità di investimento nelle Zes del Sud ad Expo Dubai

Lo ha annunciato il ministro per il Sud Mara Carfagna. La delegazione del ministero arriverà negli Emirati Arabi il prossimo 21 e 22 marzo.

2022-03-08T15:40+0100

2022-03-08T15:40+0100

2022-03-08T15:40+0100

economia

pnrr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/13120125_0:126:1600:1026_1920x0_80_0_0_a14a432be7b0556546e584354e1a783d.jpg

Il Sud e le sue opportunità saranno in mostra ad Expo Dubai. Il prossimo 21 e 22 marzo, una delegazione del ministero guidato da Mara Carfagna farà rotta verso gli Emirati Arabi, per presentare agli investitori internazionali le Zes italiane, e cioè le “aree con fiscalità di vantaggio e semplificazioni burocratiche” presenti nel Mezzogiorno.Per preparare la missione a Dubai, il ministro ha incontrato i commissari delle otto zone economiche speciali: Abruzzo, Campania, Sicilia Orientale e Occidentale, Adriatica, Ionica, Calabria e Sardegna.“Mentre avviamo bandi e cantieri è necessario anche precisare la vocazione strategica di ciascuna Zes per spiegare quali sono le opportunità che apriamo alle imprese italiane e straniere, in quali settori e con quali prospettive: un’attività di informazione alla quale intendo dedicare una serie di appuntamenti in Italia e all’estero”, ha proseguito il ministro. Tra questi c’è anche quello di fine marzo a Dubai.Finora, secondo quanto si apprende dallo stesso ministero, sono arrivate nel Mezzogiorno il 40,6 per cento delle risorse del Pnrr. Si tratta di una percentuale ancora parziale, ma che dà l’idea dell’attenzione rivolta allo sviluppo del Sud.Per gli investimenti infrastrutturali nelle aree delle Zes, ad esempio, sono stati stanziati 630 milioni di euro, oltre a 1,2 miliardi di euro per gli interventi sui porti.Le principali aree d'azione riguarderanno i “collegamenti tra le aree portuali e industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale”, per agevolare i distretti produttivi, “digitalizzazione e potenziamento della logistica”, “urbanizzazioni green e lavori di efficientamento energetico” nelle aree industriali e retroportuali e il “potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

economia, pnrr