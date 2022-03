https://it.sputniknews.com/20220308/la-cina-invita-gli-usa-a-pubblicare-i-dati-sui-laboratori-biologici-militari-anche-in-ucraina-15495143.html

La Cina invita gli USA a pubblicare i dati sui laboratori biologici militari, anche in Ucraina

Il ministero degli Esteri cinese esorta gli Stati Uniti a chiarire le attività di biologia militare all'estero e l'attività dei propri laboratori dislocati in... 08.03.2022, Sputnik Italia

La Cina ha invitato gli Stati Uniti a chiarire le proprie attività biologico-militari in patria e all'estero, ha affermato martedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Liqian in un briefing, commentando i rapporti sui laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina.Gli Stati Uniti hanno speso più di 200 milioni di dollari per il lavoro dei laboratori biologici in Ucraina. I laboratori della Direzione Sanitaria Centrale ed Epidemiologica del Ministero della Difesa ucraino hanno partecipato al programma biologico militare americano, secondo quanto emerge da una presentazione rilasciata in precedenza dal Ministero della Difesa russo.Ora la Cina fa sapere di essere interessata, e preoccupata, circa l'attività di questi laboratori, alla luce dell'ingente somma di denaro investita in essi da parte degli Stati Uniti e della plausibilre pericolosità degli stessi, tenendo conto dei numerosi agenti biologici ipotizzabili nel quadro di attività simili.

