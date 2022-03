https://it.sputniknews.com/20220308/kiev-sta-causando-un-disastro-umanitario-nelle-citta-ucraine---quartier-generale-risposta-15493890.html

Kiev sta causando un disastro umanitario nelle città ucraine - quartier generale risposta umanitaria

Kiev sta causando un disastro umanitario nelle città ucraine - quartier generale risposta umanitaria

La situazione in molte località dell'Ucraina, principalmente nelle grandi città, è diventata un disastro umanitario, a causa dell'incapacità di Kiev di... 08.03.2022, Sputnik Italia

"A causa dell'incapacità e dell’inefficienza della parte ucraina di garantire il funzionamento dei corridoi umanitari, la situazione in un gran numero di insediamenti su quasi l'intero territorio dell'Ucraina, principalmente nelle grandi città: Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov e Mariupol, si sta rapidamente deteriorando e ha acquisito il carattere di un disastro umanitario", ha affermato il quartier generale.Il quartier generale ha affermato che senza la partecipazione dell'Ucraina, la Russia ha evacuato nel suo territorio più di 170.000 persone, inclusi oltre 44.000 bambini, dalle zone dell'operazione militare speciale russa in Ucraina.Dalle 10:00, ora di Mosca (8:00, ora italiana), dell'8 marzo, la Russia ha dichiarato un cessate il fuoco per l'uscita di civili da Kiev, Kharkov, Chernigov, Sumy e Mariupol, aggiungendo che l'Ucraina ha dovuto informare la popolazione e le organizzazioni internazionali dell’operazione umanitaria pianificata, nonché fornire garanzie di sicurezza scritte per le rotte umanitarie pianificate.Secondo la dichiarazione, la Russia ha registrato dal 5 al 7 marzo oltre 2 milioni di richieste di evacuazione da molte località da parte di ambasciate straniere e cittadini ucraini.

