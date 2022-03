https://it.sputniknews.com/20220308/il-gas-russo-per-il-ministro-cingolani-litalia-indipendente-in-24-30-mesi-15497449.html

Il gas russo? Per il ministro Cingolani l'Italia indipendente in 24-30 mesi

Il ministro della Transazione Ecologica Roberto Cingolani, in occasione di un suo intervento alla trasmissione di Rai3 Agorà Extra, parla di una svolta che attende l'Italia nei prossimi 24-30 mesi: la chiusura totale alle forniture di gas di provenienza russa.Il problema riguarderebbe quindi meno della metà della quantità di gas totale di cui necessita il Belpaese ogni anno per fronteggiare l'inverno e per la produzione di energia dagli impianti con turbine a gas.Il ministro a tal proposito parla di "rinforzo delle infrastrutture", esprimendo quello che si palesa come un ottimismo forse incauto, se ci si riferisce alle sue stesse parole, datate lo scorso 5 marzo, quando in una intervista al Corriere della Sera, riportata dal quotidiano online Open, il ministro aveva dichiarato:Il ministro aveva concluso la propria intervista al Corriere rassicurando i cittadini su un fatto di riuscire "ad arrivare all'estate".Oggi, il ministro ha lanciato l'idea del rinforzo alle infrastrutture esistenti su suolo italiano, con la auspicata preparazione di nuovi impianti di rigassificazione e con il siglare nuovi contratti per la fornitura da paesi terzi.

