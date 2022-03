https://it.sputniknews.com/20220308/i-prezzi-del-nichel-superano-i-100mila-dollari-per-tonnellata-record-senza-precedenti-15495706.html

Il prezzo del nichel cresce a più del 100% nella borsa di Londra dei metalli non ferrosi (LME), raggiungendo per la prima volta una cifra superiore a 100mila... 08.03.2022, Sputnik Italia

Secondo i dati LME, fino alle 7:31, ora italiana, i prezzi dei futures sul nichel per le forniture con consegna in tre mesi sono cresciuti del 109,4%, raggiungendo i 100.680 dollari per tonnellata.Come sottolinea Bloomberg, è la prima volta che il nichel viene scambiato a 100mila dollari USA, tale cifra è stata definita "senza precedenti".Il principale produttore al mondo di nichel, nonchè di palladio, è la Nornikel spa, con base in Russia. Il Paese garantisce circa il 20% delle forniture di nichel e circa il 40% di palladio tramite la Nornikel, e perdere un tale fornitore potrebbe creare non pochi problemi per i produttori europei di acciaio inox, nonchè interruzioni alle forniture di palladio, il che sarebbe un incomodo per l'industria automobilistica europea e americana.

