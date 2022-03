https://it.sputniknews.com/20220308/gb-condanna-per-lex-speaker-anti-brexit-bercow-15506198.html

Gb, condanna per l'ex-speaker anti Brexit Bercow

A John Bercow, ex-speaker alla Camera dei Comuni britannica, è stato vietato anche l'ingresso negli edifici parlamentari. L'uomo è stato condannato per 21... 08.03.2022, Sputnik Italia

L'ex speaker della Camera dei Comuni britannica, John Bercow, ha ricevuto una pesante condanna a causa dei suoi continui richiami in aula all'ordine, o per dirla all'inglese, "order". Sanzionato anche per la sua palesata ostilità nei confronti della Brexit. L'alta funzionaria incaricata del controllo sulla disciplina di condotta nel parlamento inglese ha infatti emesso una condanna indirizzata a Bercow per "bullismo seriale", nei confronti dei suoi sottoposti nei 10 lunghi anni in cui l'ex-speaker ha ricoperto il proprio mandato alla presidenza dell'assemblea elettiva.L'uomo è stato chiamato a rispondere in riferimento a circa 21 episodi diversi. Al "processo" hanno partecipato 3 addetti parlamentari in qualità di teste. A seguito della decisione della Stone si è anche imposto nei confronti dello stesso Bercow il divieto di ingresso negli edifici parlamentari. Di oggi la notizia che gli è stato, in effetti, ritirato il pass in questione. L'interessato non ha reagito "bene" alla condanna, definendo l'inchiesta come "dilettantesca" e di "giustizia farsesca".Per quanto riguarda la Brexit, Bercow si era "macchiato" secondo i Tories del governo Johson, di atteggiamenti parziali ed esibizionistici, cosa che gli è costata l'esclusione dalla designazione a membro della Camera dei Lord, carica che di prassi viene assegnata agli ex-speaker.

londra, brexit, mondo, russia, camera dei comuni