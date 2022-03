https://it.sputniknews.com/20220308/ecco-perche-riaccendere-le-centrali-a-carbone-non-serve-a-risolvere-la-crisi-energetica-15508768.html

Ecco perché riaccendere le centrali a carbone non serve a risolvere la crisi energetica

Ecco perché riaccendere le centrali a carbone non serve a risolvere la crisi energetica

Sarebbe una soluzione costosa e non contribuirebbe ad allentare la dipendenza energetica da Mosca visto che il 78 per cento delle importazioni di carbone arriva proprio dalla Russia.

Per far fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina sul piano energetico l’Italia ha deciso di mettere in pausa la transizione ecologica e riattivare sette centrali a carbone che dovevano essere dismesse o convertite entro il 2025.Ma questa, secondo diversi osservatori, non può essere una soluzione utile, neppure nell’immediato. Il motivo? Innanzitutto l’energia elettrica prodotta da queste centrali rappresenta soltanto il 4,9 per cento del totale italiano. Ma, soprattutto, come nota il Corriere della Sera, anche il prezzo di questa materia prima è collegato alle tensioni internazionali. Il carbone da vapore, in gergo tecnico steam coal, quello usato prevalentemente per le centrali termoelettriche, le stesse che il governo vorrebbe riaprire per far fronte agli choc energetici che potrebbero derivare dal conflitto, viene importato per il 78 per cento proprio dalla Russia.Insomma, se l’obiettivo è quello di ridurre la dipendenza da Mosca per la fornitura delle materie prime energetica, questa non può evidentemente essere la strada. Inoltre, in queste settimane, come si legge sempre sul Corriere, il prezzo del carbone ha fatto segnare nuovi record, raggiungendo i 430 dollari a tonnellata, per poi attestarsi sui 410 dollari.Anche per questo, forse, stamattina il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ai microfoni di Agorà, su Rai 3, ha escluso la riapertura delle centrali a carbone ormai chiuse, contemplando solo l'ipotesi di "mandare a pieno regime le due centrali principali ancora in funzione: Brindisi e Civitavecchia". "La spesa non varrebbe l'impresa", ha sottolineato il ministro.Le centrali a carbone ancora in funzione in Italia sono sette e secondo il piano nazionale per l’energia e il clima dovrebbero essere tutte spente o riconvertite nel 2025. I due impianti di La Spezia e Monfalcone, chiusi alla fine dello scorso anno erano state riattivate a metà dicembre per compensare le forniture di energia elettrica dopo il guasto di quattro centrali nucleari francesi che aveva ridotto l’export verso l’Italia.

