https://it.sputniknews.com/20220308/draghi-da-bruxelles-chiude-allembargo-sul-gas-russo-e-chiede-aiuti-alleuropa-15498026.html

Draghi da Bruxelles chiude all'embargo sul gas russo e chiede aiuti all'Europa

Draghi da Bruxelles chiude all'embargo sul gas russo e chiede aiuti all'Europa

Il premier durante l'incontro con la presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen: "L'Europa mostri unità anche nell’affrontare tutte le conseguenze della crisi".

2022-03-08T11:24+0100

2022-03-08T11:24+0100

2022-03-08T11:34+0100

mondo

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/14567403_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_6fcbaa3b3c18ddde3dd657c449228310.jpg

Da Bruxelles Mario Draghi, escluso dal vertice in videoconferenza tra Biden, Macron, Scholz e Johnson, lancia due segnali agli alleati. Il primo riguarda il possibile embargo su gas e petrolio russo. Impossibile, per l’Italia, che importa da Mosca il 40 per cento del proprio fabbisogno energetico, chiudere i rubinetti da un giorno all’altro. Il secondo riguarda gli aiuti che l’Europa deve mettere in campo per sostenere i costi delle sanzioni contro la Russia.Di quest’ultimo punto, riassume il Messaggero, si potrebbe parlare giovedì prossimo al Consiglio europeo di Versailles. L’idea è quella di varare un nuovo Pnrr, per sostenere il prezzo della crisi, e di calmierare il prezzo dei combustibili. Una proposta, quest’ultima, arrivata dal nostro ministro della Transizione Ecologica.L’unità dimostrata nel rispondere alle operazioni russe in Ucraina, con l’adozione di pesanti sanzioni e l’invio di aiuti militari a Kiev, ha detto Draghi incontrando la presidente della Commissione UE, Ursula Von Der Leyen, dovrà essere replicata “nell’affrontare tutte le conseguenze che la crisi avrà sull’UE, come l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina e la tutela della sicurezza energetica per cittadini e imprese”.Una posizione, questa, condivisa dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che condivide con l’Italia la stretta dipendenza dalle importazioni di gas russo, definito “essenziale per la vita dei cittadini”.Il capo di Palazzo Chigi ha quindi insistito sulla necessità che gli altri paesi, Gran Bretagna in primis, mettano in atto le misure già decise prima di chiederne di nuove. Draghi si riferisce al congelamento dei beni degli oligarchi russi.“Mi farebbe davvero piacere vedere che analoghe misure venissero prese da tutti i paesi”, bacchetta, accusando alcuni stati di muoversi “meno velocemente” rispetto all’Italia.E Mosca, come ricorda Il Tempo, è anche protagonista in Libia e nel Sahel, dove gli interessi italiani sono molteplici e vanno dal settore dell’energia fino al nodo della sicurezza e dell’immigrazione.

https://it.sputniknews.com/20220307/mosca-lembargo-al-petrolio-russo-avra-conseguenze-catastrofiche-per-i-consumatori-europei-15491259.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

mondo, mario draghi