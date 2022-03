https://it.sputniknews.com/20220308/da-salvini-un-grazie-alla-polonia-per-laccoglienza-dei-profughi-ucraini-anche-italia-pronta-15494025.html

Da Salvini un grazie alla Polonia per l'accoglienza dei profughi ucraini: "Anche Italia pronta"

Matteo Salvini, in missione a Varsavia e ai confini del Paese con l'Ucraina, ringrazia la Polonia per l'aiuto e l'accoglienza nei confronti dei profughi... 08.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-08T09:00+0100

2022-03-08T09:00+0100

2022-03-08T09:04+0100

Dalla sua visita a Varsavia, Matteo Salvini fa sapere che "l'Italia è pronta" all'accoglienza, e ringrazia la Polonia per l'ingente aiuto messo in campo in queste settimane nell'ambito della crisi in corso nella vicina Ucraina.Il leader della Lega ha incontrato con l'occasione il premier polacco Mateusz Jakub Morawiecki.Il suo intervento avviene a solo una settimana da quando aveva fatto discutere una sua uscita su una distinzione tra "profughi veri e profughi finti", ove il solco era tracciato tra gli ucraini in fuga dalla madrepatria e gli africani che ogni giorno sbarcano sulle nostre coste.Salvini, nella sua visita, è accompagnato da una cerchia ristretta di collaboratori, in primis Marco Campomenosi e Lucca Toccalini.L'obiettivo della missione diplomatica della Lega è "verificare la situazione e offrire aiuto concreto".Con l'occasione, il leader del Carroccio ha incontrato anche alcuni imprenditori italiani con base in Polonia, oltre che la consueta visita effettuata all'ambasciata d'Italia.Salvini ha poi proseguito gli impegni politici e diplomatici nel Paese con una visita alla Nunziatura Apostolica.A partire dalla giornata di mercoledì, Salvini, in collaborazione con una Onlus italiana, farà una serie di incontri in direzione dei confini ucraini.Regge intanto il sistema di accoglienza approntato dal Paese polacco, sebbene il flusso di arrivi dall'Ucraina sia ingente, con la segnalazione di una media di 100mila ingressi ogni 24 ore.

2022

