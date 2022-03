https://it.sputniknews.com/20220308/blinken-ha-affermato-che-leuropa-deve-sbarazzarsi-della-dipendenza-dallenergia-russa-15505254.html

Blinken ha affermato che l'Europa deve "sbarazzarsi" della dipendenza dall'energia russa

Dall'America il segretario di Stato Blinken esorta a "sganciarsi dalla dipendenza energetica dalla Russia". A suo dire la Russia usa il gas come un'arma di... 08.03.2022, Sputnik Italia

Il segretario di Stato americano Antony Blinken in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro estone Kaya Kallas ha affermato che i Paesi europei devono abbandonare la dipendenza dall'energia russa."Vogliamo rendere l'energia ampiamente disponibile", ha affermato il segretario di Stato americano in una conferenza stampa trasmessa sul canale YouTube del governo estone.Ci vorrà "un po' di tempo", ha detto. In questo contesto, Blinken ha sottolineato che, dati i cambiamenti climatici, è necessario andare avanti per quanto riguarda l'uso delle fonti di energia rinnovabile.Dopo che la Russia ha iniziato, lo scorso febbraio, un'operazione speciale in Ucraina in appoggio alla popolazione del Donbass, martoriata dai bombardamenti da parte delle forze armate ucraine i paesi occidentali hanno introdotto in risposta nuove sanzioni in chiave anti-Russa.In particolare, molte delle più grandi banche della Federazione Russa, tra cui Sberbank e VTB, sono state sanzionate. L'Unione Europea, gli USA, il Canada e una serie di altri Paesi hanno chiuso i cieli agli aerei russi. Diverse società statali hanno avuto difficoltà ad attrarre capitali stranieri. Sanzioni sono state imposte alla fornitura di prodotti high-tech alla Russia.

