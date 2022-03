https://it.sputniknews.com/20220308/biden-usa-vietano-limport-di-risorse-energetiche-dalla-russia-15507998.html

Biden: Usa vietano l'import di risorse energetiche dalla Russia

Il presidente americano ha dichiarato che questa decisione è sostenuta sia dai democratici che dai repubblicani. 08.03.2022, Sputnik Italia

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato il divieto totale di importazioni di risorse energetiche dalla Russia, compresi petrolio e gas. "Oggi annuncio che gli Stati Uniti stanno prendendo di mira l'arteria principale dell'economia russa. Stiamo vietando tutte le importazioni di petrolio, gas ed energia russi. Ciò significa che il petrolio russo non sarà più ricevibile nei porti statunitensi. Il popolo americano darà un altro potente colpo alla macchina da guerra di Putin", ha detto Biden in un discorso televisivo. Biden ha affermato di essersi consultato gli alleati degli Stati Uniti in tutto il mondo prima di prendere la decisione, in particolare in Europa. "Stiamo andando avanti con questo divieto comprendendo che molti dei nostri partner e alleati europei potrebbero non essere in grado di unirsi a noi", ha affermato, riferendosi alla capacità di produzione petrolifera interna dell'America rispetto a quelle dei suoi alleati della Nato. "Questo è un passo che stiamo facendo per infliggere ulteriore dolore a Putin, ma ci saranno dei costi anche qui negli Stati Uniti", ha detto Biden, suggerendo che "difendere la libertà ha un costo".

